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Женщина раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций

Блогерша Криста Эвелин уменьшила количество морщин благодаря двойному увлажнению

Фото: @thechristaevelyn

Блогерша раскрыла простой способ уменьшить количество морщин на лице без инъекций. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Жительница Канады Криста Эвелин (Christa Evelyn), которая позиционирует себя экспертом в области ухода за кожей, показала крупным планом зону вокруг глаз до и после применения собственного метода. Видно, что на более свежих кадрах героиня материала выглядит моложе.

По словам женщины, ей удалось добиться желаемого результата благодаря двойному увлажнению: помимо обычного крема для лица она наносит на кожу средство, предназначенное для зоны вокруг глаз. Публикация стала вирусной и набрала больше 164 тысяч просмотров.

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Пользователи сети принялись обсуждать перемены во внешности Эвелин, а также делиться собственными лайфхаками. «Я использовала двойное очищение и двойное увлажнение, и это очень помогло!», «Миндальное масло тоже творит чудеса», «Да, я всегда дважды увлажняю и наношу каплю масла на кожу», «Я увлажняю кожу даже поверх макияжа — это изменит вашу жизнь», — высказывались они.

Ранее в январе косметолог предотвратила появление морщин на лбу с помощью подручного средства. Шайн Малибу (Shine Malibu) объяснила, что многие подозревают ее в регулярных инъекциях ботокса, поскольку на ее лице практически нет морщин. Женщина призналась, что пользуется специальной техникой, которая позволяет ей совершать меньше движений мышцами лица: она взяла обычный скотч и наклеила несколько кусков на лоб.

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Айсель Эюбова
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