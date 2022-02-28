Российского патологоанатома приговорили за мошенничество

Суд вынес приговор сотруднику морга в Орехово-Зуеве, который вынуждал подчиненных за взятки писать ложные протоколы вскрытия. Об этом сообщает MK.RU.

Патологоанатому дали четыре года условного. По данным издания, сначала на скамью подсудимых попали он и двое его подчиненных. Группу заподозрили в мошенничестве с оплатой работ по подготовке тел к захоронению. По версии следствия, за свои услуги злоумышленники брали в два раза больше денег, чем полагалось.

Кроме того, за взятку в 25 тысяч рублей в протоколы вскрытия вносились ложные сведения. При этом тела умерших по просьбе родственников не вскрывались.

До суда в качестве обвиняемого дошел лишь один фигурант. Следствие решило, что всю схему организовал патологоанатом. Он использовал сотрудников в своих интересах, вынуждая нарушать закон.