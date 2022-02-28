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Названы способы попасть на популярные пляжные курорты в обход Европы

Заслуженный пилот России предложил летать в Доминикану и Кубу через Северный полюс

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, какими способами российские авиакомпании могут облетать закрывшие воздушное пространство европейские страны. Альтернативные маршруты летчик назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, самый короткий путь к популярным пляжным курортам вроде Кубы и Доминиканы сейчас лежит через Северный полюс по нейтральным водам — этот маршрут помогает миновать Данию, Швецию, Финляндию и Норвегию через Мурманск. «Однако самолетам все равно придется подсаживаться для дозаправки на каких-то островах, где еще открыто воздушное пространство», — пояснил пилот.

Кроме того, облететь закрытые государства можно через Азию. «То есть через Израиль, Иран, затем через Баку или Казахстан. Все это можно сделать, но надо иметь в виду, что стоимость перевозки вырастет в два или три раза. Не все люди могут заплатить такие деньги», — уточнил он.

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Также Сытник рассказал, что для перелетов можно использовать воздушное пространство Турции. «При хорошем управлении воздушным движением перегруза воздушного пространства быть не должно. Например, в ночные часы в Европе летает мало самолетов, и воздушное пространство более-менее свободно», — резюмировал он.

Ранее в феврале европейские страны одна за другой закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации в Донбассе. Из-за этого на курортах Кубы, Мексики и Доминиканы оказались изолированы российские путешественники, поскольку траектория движения самолетов к карибским странам пролегала через Норвегию и Швецию.

На данный момент Ростуризм совместно с Росавиацией и МИД разрабатывают порядок действий по возвращению туристов домой. Для этого МИД запустил приложение, а также открыл круглосуточную горячую линию +7-(495)-695-45-45. Кроме того, путешественники могут обратиться к туроператорам или в Ростуризм по телефону 8-(800)-200-34-11 с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

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Полина Дерр
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