Названы способы попасть на популярные пляжные курорты в обход Европы

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, какими способами российские авиакомпании могут облетать закрывшие воздушное пространство европейские страны. Альтернативные маршруты летчик назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, самый короткий путь к популярным пляжным курортам вроде Кубы и Доминиканы сейчас лежит через Северный полюс по нейтральным водам — этот маршрут помогает миновать Данию, Швецию, Финляндию и Норвегию через Мурманск. «Однако самолетам все равно придется подсаживаться для дозаправки на каких-то островах, где еще открыто воздушное пространство», — пояснил пилот.

Кроме того, облететь закрытые государства можно через Азию. «То есть через Израиль, Иран, затем через Баку или Казахстан. Все это можно сделать, но надо иметь в виду, что стоимость перевозки вырастет в два или три раза. Не все люди могут заплатить такие деньги», — уточнил он.

Также Сытник рассказал, что для перелетов можно использовать воздушное пространство Турции. «При хорошем управлении воздушным движением перегруза воздушного пространства быть не должно. Например, в ночные часы в Европе летает мало самолетов, и воздушное пространство более-менее свободно», — резюмировал он.

Ранее в феврале европейские страны одна за другой закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации в Донбассе. Из-за этого на курортах Кубы, Мексики и Доминиканы оказались изолированы российские путешественники, поскольку траектория движения самолетов к карибским странам пролегала через Норвегию и Швецию.

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