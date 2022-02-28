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В российском детском саду воспитательница мотивировала детей подзатыльниками

Воспитательница в детском саду Ивановской области давала детям подзатыльники во время игры

Кадр: IvanovoNews

Воспитательница детского сада в Ивановской области давала подзатыльники детям во время игры. Об этом сообщает издание «Подъем».

По его информации, россиянка уже написала заявление об увольнении, хотя первоначально конфликт с родителями удалось замять за счет извинений со стороны педагога.

Уточняется, что таким образом она хотела мотивировать группу лучше играть в командную игру.

«Проводили утренник, она разделила детей на две команды. На одной команде она была, на другой — другой воспитатель. Чтобы победить, она начала детей подталкивать. Девочка одна затормозилась, она взяла ее и треснула», — сообщила изданию заведующая учреждением.

Ранее воспитательницу в группе продленного дня одного из лицеев Санкт-Петербурга обвинили в избиении первоклассника.

Роман Кирьянов
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