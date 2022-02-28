Названо время переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины начнутся примерно в 12 часов дня. Такое время назвал глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

«Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час», — подчеркнул Мединский.

Он рассказал, что российская делегация приехала на место переговоров в Гомельскую область вечером в воскресенье, 27 февраля. По словам помощника президента, время приезда переносилось несколько раз из-за сложной логистики.

27 февраля стало известно, что украинская делегация согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда. Руководитель российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что Украина согласовала проведение переговоров на территории республики.