Украина попросила исключить Россию из ЮНЕСКО

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой исключить Россию из организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что украинский министр попросил организацию лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45 сессии комитета международного наследия. Ведомство ожидает ответа и решения по этому вопросу в кратчайшие сроки.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.