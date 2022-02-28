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Украина попросила исключить Россию из ЮНЕСКО

Глава Минкультуры Украины Ткаченко попросил лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО

Фото: МИД России / Global Look Press

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой исключить Россию из организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что украинский министр попросил организацию лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45 сессии комитета международного наследия. Ведомство ожидает ответа и решения по этому вопросу в кратчайшие сроки.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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