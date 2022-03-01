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Россияне напишут диктант на адыгейском языке

Диктант по адыгейскому языку пройдет в России 12 марта

Фото: Unsplash

В регионах России и ряде других стран пройдет IV Международная просветительская акция «Адыгэ диктант», в рамках которой все желающие смогут написать диктант по адыгейскому языку. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на Адыгейский государственный университет.

Уточняется, что мероприятие пройдет в режиме онлайн 12 марта и будет приурочено ко Дню адыгского языка и письменности, который отмечается 14 марта. Участники смогут проверить свое знание темиргоевского и кабардинского диалектов. При этом будут доступны тексты разного уровня сложности — как для тех, кто только начал изучать адыгейский, так и для тех, кто свободно им владеет.

Трансляции акции будет вестись на YouTube. Ее организаторами выступят Международная черкесская ассоциация, Адыгейский государственный университет и Кабардино-Балкарский государственный университет.

Акция «Адыгэ диктант» проводится с 2019 года. Ее главной целью является приобщение людей к родной культуре и языку, а также повышение уровня грамотности.

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Варвара Кошечкина
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