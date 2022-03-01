ФСБ пресекла вербовку арестантами СИЗО Астрахани сокамерников в запрещенное АУЕ

Сотрудники ФСБ и МВД при содействии ФСИН пресекли экстремистскую деятельность в СИЗО №2 Астрахани, проводимую арестантами в отношении сокамерников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Возбуждены уголовные дела против двоих заключенных 22 и 23 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 282.2 УК РФ («Склонение и вербовка лиц в деятельность экстремистской организации»).

По версии следствия, с июля по ноябрь 2021 года двое арестантов вербовали троих сокамерников запрещенную в России организацию АУЕ («Арестантское уголовное единство»). Один из подозреваемых передал несовершеннолетнему заключенному написанную от руки листовку с экстремистской идеологией.

Деятельность АУЕ-движения в 2020 году была признана экстремистской и запрещена на территории страны решением Верховного суда Российской Федерации.