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Минобороны объявило о полном блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю

Минобороны России заявило, что выход ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

С 1 марта выход подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Азовскому морю полностью заблокирован. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, передовые отряды Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями российском армии, которые брали под контроль районы Украины на побережье Азовского моря. «С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован», — заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также сообщил, что группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил России с начала специальной операции продвинулась на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, такая мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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