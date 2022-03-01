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Среда обитания

В глобальной катастрофе нашли неожиданные плюсы для России

Ученые cочли, что глобальное потепление пойдет на пользу арктической части России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В климатической катастрофе для России неожиданно нашли больше плюсов, чем минусов. Ученые сочли, что глобальное потепление окажется полезным для арктической части страны, пишет «Российская газета».

Научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Израэля Росгидромета и РАН Сергей Семенов и научный сотрудник Института географии РАН Григорий Инсаров считают, что на фоне климатических изменений навигация обычных судов по Северному морскому пути к середине века продлится до 101-118 дней, а к концу столетия — почти до двухсот. В текущих условиях такие корабли могут курсировать 80 суток в году.

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Другим плюсом исследователи назвали смещение вверх по склонам гор ареалов обитания растений и животных, свойственных для лесного пояса. Кроме того, увеличится период вегетации растений — такие явления уже зафиксированы на востоке Таймыра. Вырастет и площадь пригодной для хозяйственного освоения земли.

Однако на этом положительные тенденции заканчиваются. На фоне повышения средних температур увеличатся число и площадь лесных пожаров. Директор Института водных проблем РАН Александр Гельфан также предупредил, что потери глобального ВВП от роста наводнений увеличатся в 1,2-1,8 раза при потеплении на 3,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом и в 4-5 раз — при повышении среднемировой температуры на 5,5 градуса Цельсия. По оптимистичным прогнозам, потепление не должно преодолеть отметку в 1,5 градуса Цельсия.

Ведущий научный сотрудник Института Израэля Оксана Липка отметила, что вместе с ростом температуры увеличится и число смертей в Восточной Европе. Кроме того, потепление выше трех градусов Цельсия потребует перестройки систем здравоохранения. Люди станут чаще погибать от ливней и речных паводков, а к концу века ущерб от наводнений в Европе в разы вырастет.

Ранее в ООН обвинили в приближении глобальной катастрофы страны Большой двадцатки (G20). По оценкам организации, принятые странами меры для замедления глобального потепления оказались недостаточными, что представляет для всего населения Земли смертельную опасность.

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Нина Ташевская
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