Попавшие под западные санкции Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров «Альфа-банка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовую организацию.

В Telegram-канале «Альфа-банка» подтверждается, что в совете директоров произойдут изменения. «В составе Совета директоров Альфа-Банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит президент Альфа-Банка Олег Сысуев», говорится в сообщении. Сейчас Сысуев занимает место первого заместителя председателя Совета директоров.

Во вторник, 1 марта, стало известно, что Фридман вышел из совета директоров телекоммуникационного холдинга Veon Ltd. Ранее Евросоюз ввел санкции, в том числе, против Фридмана и Авена.

«Альфа-банк» — один из крупнейших частных банков России.