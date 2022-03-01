В Китае рассказали о способности России выдержать санкции

Младший научный сотрудник Китайского института современных международных отношений Ма Сюэ в своей новой статье рассказал, что Россия способна выдержать влияние западных санкций, а США, Евросоюз и их союзники, напротив, понесут большой экономический урон. Выдержки из исследования приводит Bloomberg.

По мнению Ма Сюэ, Россия в значительной мере подготовилась и адаптировалась к санкциям с момента их первого введения в 2014 году. Также он уверен, что отключение российских банков от системы финансовых сообщений SWIFT нанесет Европе примерно такой же ущерб, что и России, а США понесут в будущем большие расходы, оказывая помощь союзникам.

К тому же Европу, по оценке Ма Сюэ, ждет слишком большой наплыв беженцев с Украины. Если миграционный кризис не будет благополучно разрешен Евросоюзом, это поспособствует развитию внутренних противоречий между членами ЕС и НАТО.

Ма Сюэ советует китайским властям оказать поддержку России для смягчения воздействия санкций на ее экономику. В качестве мер помощи ученый предлагает организованную закупку российской нефти, а также проведение валютных своп-сделок между Народным банком Китая и российским Центробанком, который позволил бы обеспечить российскую банковскую систему валютной ликвидностью.

В конце февраля страны ЕС, США, Великобритания, Япония и некоторые другие государства ввели санкции в отношении российских банков и компаний в связи со спецоперацией российской армии на Донбассе. В частности, попавшие под ограничения банки больше не смогут совершать сделки в валюте этих стран, а выпущенные ими карты не будут работать за границей.