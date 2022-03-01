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Назван способ устранить сбои в Instagram

Аналитик Зыков призвал установить более старую версию Instagram для устранения сбоев

Фото: Pixabay

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что в последнем обновлении Instagram нет русской версии. В интервью Ura.ru.он назвал россиянам способ устранения ошибок в приложении.

Зыков объяснил, что компания Meta Platforms Inc, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, в ответ на требование Роскомнадзора заявила, что не намерена выполнять просьбу о разблокировке российских СМИ. Поэтому ведомство стало вводить ограничения против нее. Эксперт рассказал, как сделать использование приложения более комфортным.

«Сложно сказать, связано ли это с исчезновением русского языка в Instagram, но в новой версии его нет. Пользователи Android могут удалить новую версию соцсети и установить старую, тем самым устранив сбои. У кого iPhone, тем сложнее», — призвал аналитик.

При этом хакер Дмитрий Артимович добавил, что использовать Instagram возможно, если изменить VPN. Он назвал глупой возможную блокировку приложения в России, поэтому призвал обратить внимание на безопасное зашифрованное подключение к сети.

«Роскомнадзор частично ограничивает Facebook, а эта платформа и Instagram — одна компания, поэтому что-то где-то в работе сетей сбоит», — заключил он.

Марина Совина
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