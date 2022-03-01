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Рэпер Kizaru рассказал об аресте в Германии

Рэпер Kizaru заявил, что провел четыре месяца в немецкой тюрьме

Фото: @tommyhellatrigger

Рэпер из Санкт-Петербурга Олег Нечипоренко, известный как Kizaru, рассказал в Instagram-сторис об аресте в Германии.

Музыкант заявил, что провел четыре месяца в немецкой тюрьме. 14 ноября 2021 года его арестовал Интерпол.

«Меня кинули на четыре месяца в такую зону, что я ***** конкретно. Новый год, Рождество я встретил на зоне», — отметил Kizaru. Он не пояснил, по какой причине оказался в тюрьме, но пообещал, что вскоре выйдет на связь.

В 2014 году рэпер переехал в Барселону после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. В 2016 году был задержан в Испании и провел более трех месяцев в тюрьме в Сото-дель-Реаль. По состоянию на 2022 год находится в федеральном розыске, ему закрыт въезд в Россию.

За свою карьеру Kizaru выпустил семь студийных альбомов. Последний релиз Bandana I, записанный совместно с Big Baby Tape, вышел в 2021 году. В прошлом году у артиста также вышел клип So Icy Nihao.

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Марина Погосян
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