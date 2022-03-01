Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Российским регионам пообещали теплый март

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал теплый март европейской территории России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Дагестане, Калмыкии, Оренбургской и Омской областях, Алтайском крае, Забайкалье и в других регионах России ожидается в марте теплая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Отмечается, что в этих регионах температура будет выше нормы.

«На европейской территории России среднемесячная температура выше нормы ожидается в Дагестане, Калмыкии, на юге Астраханской области, в Оренбургской области и на юге Башкортостана. На остальной [территории температура] будет около нормы», — пообещал синоптик.

По словам Вильфанда, выше нормы воздух прогреется в марте также в азиатской части страны. «Южный Урал, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край, центр Западной Сибири, Красноярский край, северо-восток Якутии, Забайкалье, Чукотка — здесь везде выше нормы прогнозируется температура», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России
Глава ДНР пообещал взять Мариуполь в кольцо за сутки
Одна из первых жертв «афериста из Tinder» рассказала о его навыках в постели
Netflix отказался транслировать российские федеральные телеканалы
Российских горняков вытащили из-под завалов шахты спустя четыре дня
Hyundai остановил работу завода в Санкт-Петербурге
Зеленский выступит на сессии Европарламента
Эпидемиолог назвала проявления постковидного синдрома у переболевших омикроном
Крупнейший банк Индии отказался сотрудничать с российскими компаниями
Россияне повально перестали покупать путевки за границу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.