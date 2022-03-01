Российским регионам пообещали теплый март

В Дагестане, Калмыкии, Оренбургской и Омской областях, Алтайском крае, Забайкалье и в других регионах России ожидается в марте теплая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Отмечается, что в этих регионах температура будет выше нормы.

«На европейской территории России среднемесячная температура выше нормы ожидается в Дагестане, Калмыкии, на юге Астраханской области, в Оренбургской области и на юге Башкортостана. На остальной [территории температура] будет около нормы», — пообещал синоптик.

По словам Вильфанда, выше нормы воздух прогреется в марте также в азиатской части страны. «Южный Урал, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край, центр Западной Сибири, Красноярский край, северо-восток Якутии, Забайкалье, Чукотка — здесь везде выше нормы прогнозируется температура», — сказал он.