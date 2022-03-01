Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР назвали дату полного окружения Мариуполя

Эдуард Басурин заявил, что окружение Мариуполя будет закончено 1 марта

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) назвали дату полного окружения города Мариуполь. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин высказался в эфире телеканала «Россия-24».

Он заявил, что окружение Мариуполя войсками ДНР при поддержке Вооруженных сил (ВС) России будет закончено во вторник, 1 марта. «Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено, он будет взят полностью в кольцо», — отметил Басурин.

Замначальника управления НМ ДНР также добавил, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидаются новые провокации в районе Мариуполя, Горловки и Донецка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших чеченцах в ходе спецоперации на Украине
В ДНР назвали дату полного окружения Мариуполя
Адвокат предсказал негативные последствия исключения России из Интерпола
В работе Instagram произошел сбой
Россия закрыла небо для авиакомпаний еще одной европейской страны
Украинка рассказала о проблемах при переезде в Москву
TikTok заблокировал аккаунты некоторых российских СМИ
В России запатентовали технологию для лазерной техники
Российские полицейские задержали сбившего сотрудника ДПС водителя Ford Mustang
Россиян попросили воздержаться от поездок за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.