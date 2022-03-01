В ДНР назвали дату полного окружения Мариуполя

В Донецкой народной республике (ДНР) назвали дату полного окружения города Мариуполь. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин высказался в эфире телеканала «Россия-24».

Он заявил, что окружение Мариуполя войсками ДНР при поддержке Вооруженных сил (ВС) России будет закончено во вторник, 1 марта. «Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено, он будет взят полностью в кольцо», — отметил Басурин.

Замначальника управления НМ ДНР также добавил, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидаются новые провокации в районе Мариуполя, Горловки и Донецка.