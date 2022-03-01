В российском городе суд вынес приговор по делу о торговле участками на кладбище

В Орле суд приговорил бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством Орла» Александра Фролова к лишению свободы на 3,6 года за торговлю участками на кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, Фролов получил взятки на 75 тысяч рублей от местных жителей за предоставление участков для захоронения на Наугорском кладбище города.

Более того, подсудимого обвинили в похищении денег подчиненных. По данным ведомства, он обманом присвоил себе 30 тысяч рублей троих своих работников.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также суд наложил на Фролова штраф в 300 тысяч рублей.