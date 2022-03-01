Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В российском городе суд вынес приговор по делу о торговле участками на кладбище

В Орле суд назначил фигуранту дела о торговле участками на кладбище к 3,6 года колонии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Орле суд приговорил бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством Орла» Александра Фролова к лишению свободы на 3,6 года за торговлю участками на кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, Фролов получил взятки на 75 тысяч рублей от местных жителей за предоставление участков для захоронения на Наугорском кладбище города.

Более того, подсудимого обвинили в похищении денег подчиненных. По данным ведомства, он обманом присвоил себе 30 тысяч рублей троих своих работников.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также суд наложил на Фролова штраф в 300 тысяч рублей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших чеченцах в ходе спецоперации на Украине
В России ужесточили правила перепланировки квартир
Кадыров обратился к украинцам
В российской шахте при обрушении пострадали три человека
Спонсор Кубка мира по лыжным гонкам решил вынудить россиян сняться
Военные ВСУ приняли израильтянина за чеченского диверсанта и застрелили его
Пенсионерка обнаружила счет 60-летней давности и получила 35 тысяч рублей
Блогерша показала простой способ погладить одежду без утюга
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
В Windows 11 сломалось меню «Пуск»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.