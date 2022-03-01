Сходство иностранки с Путиным на фото в паспорте прославило ее в сети

Жительница Великобритании показала свою детскую фотографию в загранпаспорте и прославилась в сети благодаря сходству с президентом России Владимиром Путиным. На ее публикацию в Twitter обратили внимание в Daily Star.

Пользовательница соцести Люси Паркин (Lucy Parkin) из города Шефф разместила снимок документа, удостоверявшего ее личность в пятилетнем возрасте. «Почему в пять лет я выглядела, как Владимир Путин?» — подписала иностранка пост, который на момент публикации набрал более двух тысяч репостов и около 50 тысяч лайков. Сколько лет Паркин на данный момент, не уточняется.

Другие юзеры Twitter высказали свое удивление в комментариях. «Он что, твой отец?», «Если посмотреть на его фото в детстве, уверена, вы будете похожи как две капли воды», «Нос, глаза, волосы... Это просто невероятно!» — писали они.

В то же время некоторые обратили внимание, что Паркин также похожа на хорватского футболиста, полузащитника испанского клуба «Реал Мадрид» Луку Модрича. «Нет, ты ошибаешься. Ты копия Луки Модрича», «На первом месте все-таки Модрич, а уже потом Путин», «Я вижу только маленького Модрича», — заявляли комментаторы.

Ранее в феврале двойник американского актера с французскими корнями Тимоти Шаламе, уроженец Бразилии Николас Нерколини (Nicolas Nercolini), рассказал о жизни с лицом знаменитости. В частности, он пожаловался, что из-за своей внешности долгое время не мог разорвать отношения с девушкой. «Она хвасталась своим коллегам, что встречается с парнем, похожим на Тимоти. При этом мы вообще не подходили друг другу как пара», — признался он.