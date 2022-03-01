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Московская биржа на неделю отказалась от торгов акциями

Московская биржа отменила торги на рынке акций на неделю с 1 по 5 марта

Фото: moex.com

Московская биржа по требованию Центробанка отказалась с 1 по 5 марта проводить организованные торги в секции акций, а также на других секциях фондового и срочного рынков, говорится в сообщении на сайте площадки.

При этом будет сохранена возможность проведения сделок на валютном и денежном рынках. Они будут проходить с 10:00 до 19:00.

Курс доллара от TradingView

Впервые торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи были отменены 28 февраля — так же по инициативе ЦБ, который стремится таким образом поддержать стабильность на российском финансовом рынке.

В конце февраля ЦБ временно запретил проводить на российских биржах открытие коротких позиций (необеспеченные продажи активов), а также ввел запрет для брокеров на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов.

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Платон Щукин
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