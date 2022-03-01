Кадыров назвал сумму выплаты семьям погибших российских военных

Украинские националисты распространяют недостоверные данные о том, что семьям погибших российских военнослужащих выплатят по 11 тысяч рублей. На самом деле они получат по миллиону рублей от Министерства обороны, а также более миллиона рублей из федерального бюджета. Такую сумму назвал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Все остальное — это бессовестная ложь, распространенная кончеными отморозками», — сказал Кадыров. По его словам, фейк про 11 тысяч рублей украинские националисты создали на основе повышенных пособий по уходу за ребенком, которые выделяются для семей российских призывников в течение периода службы. Глава Чеченской Республики призвал не слушать провокаторов, отметив, что во всех спецоперациях могут быть жертвы. «Но мы боремся за безопасность народа и государства. За нами правда. И поэтому сегодня наш боевой дух на невиданном доселе высочайшем уровне», — заключил Кадыров.

Ранее Кадыров обратился к украинцам, заявив, что у них нет руководства, которое переживало за своих граждан и хотело бы сделать их жизнь лучше. В своем обращении глава Чечни уточнил, что на Украине нет патриотов или защитников. «Есть только бандеровцы, националисты, террористы. Они только прикрываются тем, что борются за человеческие и национальные идеалы, а на самом деле только отдаляют друг от друга два народа и две страны», — подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе.