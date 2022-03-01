Французский гигант откажется от инвестиций в новые проекты в России

Компания TotalEnergies прекратит инвестиции в новые проекты в России, следует из сообщения французского гиганта.

«TotalEnergies поддерживает объемы и масштаб санкций, вводимых Европой, и будет следовать решениям независимо от последствий для своей деятельности в России (эти последствия сейчас оцениваются). TotalEnergies больше не будет предоставлять капитал для новых проектов в России», — сообщили в компании. Позиция объясняется поддержкой Украины.

В России TotalEnergie, в частности, участвует в масштабном газовом проекте «Арктик СПГ 2», являясь совладельцем одноименного совместного предприятия, в котором 60 процентов принадлежит российской компании «Новатэк».

В России французская компания работает с 1991 года. Как указано на ее российском сайте, TotalEnergie реализует «ряд проектов в области разведки и добычи углеводородов, маркетинга и услуг, и трейдинга». Кроме того, более 10 лет назад она стала акционером «Новатэка». Глава TotalEnergie Патрик Пуяннэ в середине февраля, по данным «Интерфакса», говорил, что компания получает в виде дивидендов «Новатэка» около 500 миллионов долларов.