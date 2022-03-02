Вирусолог заявил о движении к концу пандемии COVID-19

Мир пока еще не пережил пандемию, но, вероятнее всего, движется к ее концу, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Роспотребнадзор предложил отменить все ограничения по COVID-19, кроме масочного режима. Также в ведомстве объявили, что 97 процентов подтвержденных случаев COVID-19 протекают как ОРВИ или в бессимптомной форме.

«То, что мы ее пережили, это, конечно, не значит. Пандемия не закончилась — люди продолжают болеть, продолжают умирать. Вы видите цифры, которые есть, около 100 тысяч заболевших в день, если три процента от них болеют тяжело — это три тысячи», — объяснил вирусолог.

По его мнению, волн COVID-19, скорее всего, больше не будет, и заболеваемость пойдет на спад. Но профессор обратил внимание, что для окончания пандемии населению необходимо носить маски и вакцинироваться. «Мы сейчас можем рассчитывать на иммунный фон населения, который поспособствует тому, что заболеваемость спадет, и волны прекратятся», — отметил Альтштейн.

Решение о прекращении пандемии принимается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), рассказал он. Однако, по его словам, даже по окончании пандемии тяжелые и летальные случаи не исчезнут, а просто уменьшатся. «Они нам объявят, что пандемия кончилась, значит, она кончилась. Болеть и умирать люди будут еще, возможно, достаточно долго, но уже в приемлемом темпе», — заключил вирусолог.

