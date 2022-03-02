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Поклонская обратилась к русским и украинцам и вспомнила свою бабушку

Поклонская призвала русских и украинцев перестать разжигать взаимную ненависть

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Русские и украинцы должны перестать разжигать взаимную ненависть, которая только унесет еще больше жизней. Такое обращение написала заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

Поклонская вспомнила свою бабушку, которая участвовала в Великой Отечественной войне. «Я знаю, что она бы сказала нам сегодня. То, что жалко людей, деточек и всех, кто сегодня вынужден жить так же, как они все эти почти восемь лет, прячась от снарядов. И еще сказала бы, что готова пожертвовать собой, чтобы другие жили — в Киеве, Харькове, Полтаве», — заявила она.

Она призвала перестать распространять ненависть друг к другу. По ее словам люди становятся объектами манипуляций, которые в итоге могут привезти к уничтожению мира. «И с кем же Бог? У всех патриотические и благородные цели. Это тупик. Задумайтесь на мгновение. Может, не бывает абсолютной правды и тем более монополии на нее», — заключила замглавы ведомства.

Ранее Поклонская уже обращалась к представителям обоих народов. Она напомнила русским и украинцам, что они родные друг для друга народы, а также подчеркнула, что сама является украинкой по национальности и продолжила бы работу в своей стране, если бы не произошедший в Киеве переворот.

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Роман Кирьянов
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