Путин обсудил с премьером Израиля спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе беседы они обменялись мнениями по ситуации вокруг проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Кремле в среду, 2 марта.

Отмечается, что Путин изложил израильскому премьеру принципиальную позицию в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса.

Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств.

Путин и Беннет условились продолжить личные контакты.

Накануне российский лидер обсудил по телефону с президентом Казахстана ситуацию в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.