Шум в ушах назвали симптомом смертельной болезни

Врач отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с Ura.ru назвал шум в ушах возможным признаком такой смертельной болезни, как рак мозга.

«Это [шум в ушах] может быть одним из симптомов онкологии головного мозга и внутреннего уха. Также шум может относиться к явлению сенсоневральной тугоухости, когда нарушается питание слухового нерва», — объяснил он.

По словам отоларинголога, шум в ушах также может возникнуть при скачках артериального давления и в результате переутомления. Если после отдыха состояние пришло в норму, то обращаться к медикам нет смысла. Но если симптом продолжается на протяжении долгого времени, то необходимо сходить на прием к специалисту.

Врач отоларинголог Иван Лесков, в свою очередь, добавил, что звон в ушах также может говорить о потере слуха. С помощью шума мозг начинает компенсировать этот недуг.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире выявляют 3,7 миллиона случаев рака. Опухоль становится причиной смерти 1,9 миллиона человек в год.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что симптомом рака головного мозга также может быть изменение вкусовых рецепторов. Специалист отметил, что стоит насторожиться при появлении необычного горького, кислого или металлического привкуса во рту.