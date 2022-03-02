Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шум в ушах назвали симптомом смертельной болезни

Врач Зайцев назвал шум в ушах одним из возможных признаков рака мозга

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Врач отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с Ura.ru назвал шум в ушах возможным признаком такой смертельной болезни, как рак мозга.

«Это [шум в ушах] может быть одним из симптомов онкологии головного мозга и внутреннего уха. Также шум может относиться к явлению сенсоневральной тугоухости, когда нарушается питание слухового нерва», — объяснил он.

По словам отоларинголога, шум в ушах также может возникнуть при скачках артериального давления и в результате переутомления. Если после отдыха состояние пришло в норму, то обращаться к медикам нет смысла. Но если симптом продолжается на протяжении долгого времени, то необходимо сходить на прием к специалисту.

Врач отоларинголог Иван Лесков, в свою очередь, добавил, что звон в ушах также может говорить о потере слуха. С помощью шума мозг начинает компенсировать этот недуг.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире выявляют 3,7 миллиона случаев рака. Опухоль становится причиной смерти 1,9 миллиона человек в год.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что симптомом рака головного мозга также может быть изменение вкусовых рецепторов. Специалист отметил, что стоит насторожиться при появлении необычного горького, кислого или металлического привкуса во рту.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Сергей Истомин
Комментарии отключены
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.