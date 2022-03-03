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«АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей

АвтоВАЗ на четыре дня приостановит сборку автомобилей в Ижевске и Тольятти

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области / РИА Новости

«АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей на четыре дня из-за дефицита электронных компонентов. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация "Автоваза" приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы», — говорится в сообщении.

Ранее в «АвтоВАЗе» предсказали увеличение потребления российских товаров. «Мы можем увидеть рост национальной гордости, которая подвигнет рост потребления национальных продуктов. В этом случае Lada окажется самым русским продуктом — у нее самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей», — заявил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Марина Совина
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