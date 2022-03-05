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69-я параллель

Российский путешественник решил найти пропавших в Арктике белых медведей

Российский блогер Сайман захотел найти пропавших в Арктике белых медведей Хару и Савэя

Фото: Globallookpress.com

Российский путешественник и трэвел-блогер Сергей Сайман решил отправиться на полуостров Гыданский, чтобы найти пропавших в Арктике белых медведей. Об этом россиянин написал в своем Instagram.

«Планируем найти белых медведей — Хара и Савэй, тех самых осиротевших медвежат, за судьбой которых следил весь Ямал. Для этого нам предстоит пробиться в Гыданский национальный парк и достичь края Ямала — острова Шокальского», — написал Сайман в социальной сети.

Он добавил, что выезжает на поиски с другими путешественниками на подготовленных внедорожниках, также на полуостров часть людей отправится на вездеходе.

Помимо этого, группа путешественников планирует посетить нефтегазовые месторождения в Арктике и снять фильм про местных жителей.

В конце февраля специалисты сообщили о пропаже спутникового сигнала, который показывает местонахождение ямальских медведей Хару и Савэя. Последний раз датчик передал сигнал о расположении животных 13 февраля. Ученые предполагают, что с медведями все хорошо — животные могли повредить датчики во время игры или спора.

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Анастасия Шейкина
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