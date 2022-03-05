Россиян призвали не паниковать из-за риска дефицита кормов для животных

Россиян призвали не паниковать из-за возможного риска дефицита импортных кормов для животных на фоне введенных западных санкций. Об этом пишет «Газета.Ru».

Как рассказала изданию фелинолог Ангелина Сиротина, сейчас люди «бешено скупают корма» и паникуют потому, что считают: импортное — всегда лучше отечественного. «Звонишь производителям и дистрибьюторам, а у них уже стоят ограничения по отпуску в одни руки. Я призываю вести себя разумно, забыв про наш привычный российский ажиотаж», — рассказал она.

Сиротина подчеркнула, что сейчас в продаже есть российские корма хорошего качества и предложила присмотреться к отечественным производителям. С ней согласна главный ветеринарный врач клиники «Фауна» Наталья Соловьева. «Большая проблема российских производителей скорее в продажах: у многих не очень хорошо развита дилерская сеть, а агрессивная политика и огромные вложения в рекламу других поставщиков, обычно как раз зарубежных, вытесняют российские продукты с прилавков», — объяснила она.

Ранее российские продавцы кормов и товаров для животных рассказали о сложностях с поставками на фоне роста геополитической напряженности. В частности, в Союзе предприятий зообизнеса (СПЗ) полагают, что к концу марта может начаться дефицит специализированных лечебных и диетических кормов. Как писала газета «Коммерсантъ», работающие в стране производители кормов примерно на 80 процентов обеспечены местным сырьем, а остальное ввозится из других стран, и большая часть импортных ингредиентов используется в премиальных линейках.