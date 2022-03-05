В Приморье запустили новый экологический проект

Приморье стал одним из первых регионов России, где запустили экологический проект по популяризации здорового образа жизни. Об этом сообщается на официальном сайте правительства края.

Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, новая инициатива направлена на вовлечение граждан в мероприятия и программы по защите природы. Речь идет о тематических мастер-классах, конкурсах, лекториях, акциях и субботниках по очистке водных объектов и высадке деревьев.

Кроме того, жителей края познакомят с основами раздельного сбора мусора. Активисты расскажут о процессе переработки и вторичном использовании вещей.

Ранее в марте стало известно, что во Владивостоке нашли применение старым автомобильным покрышкам — их отправят на переработку, а из полученного материала изготовят резиновую крошку для устройства покрытий детских и спортивных объектов.