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В Приморье запустили новый экологический проект

В Приморском крае запустили инициативу по популяризации здорового образа жизни

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Приморье стал одним из первых регионов России, где запустили экологический проект по популяризации здорового образа жизни. Об этом сообщается на официальном сайте правительства края.

Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, новая инициатива направлена на вовлечение граждан в мероприятия и программы по защите природы. Речь идет о тематических мастер-классах, конкурсах, лекториях, акциях и субботниках по очистке водных объектов и высадке деревьев.

Кроме того, жителей края познакомят с основами раздельного сбора мусора. Активисты расскажут о процессе переработки и вторичном использовании вещей.

Ранее в марте стало известно, что во Владивостоке нашли применение старым автомобильным покрышкам — их отправят на переработку, а из полученного материала изготовят резиновую крошку для устройства покрытий детских и спортивных объектов.

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Мария Гейн
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