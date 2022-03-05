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Россиянам назвали условия для пересмотра ранее выданной ипотеки

Риелторы заявили, что пересмотр платежа по выданной ипотеке зависит от условий договора

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Пересмотр платежа по ранее выданной ипотеке после повышения ставки Центробанком зависит от конкретного договора по предоставлению кредита. Условия для изменения суммы выплат назвал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Надо внимательно смотреть формулировку в договоре. Если там написано, что ставка по кредиту может зависеть от ключевой ставки, как-то к ней привязана, то, безусловно, могут (повысить ипотечный платеж — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Апрелев.

Если в документе указано, что ставка зафиксирована и действует весь период, то сумма выплат останется без изменений, отметил специалист. «Как это будет компенсироваться или не компенсироваться банкам, мне пока сложно ответить, потому что специальных разъяснений мы не видели», — добавил риелтор.

Ранее в марте российские банки пообещали не поднимать ставки по уже выданных жилищным кредитам. Несмотря на повышение ключевой ставки Центральным банком до 20 процентов, условия оформленных договоров останутся прежними. Позже стало известно о планах поднять ставку по льготным программам с 7 до 12 процентов. Изменить условия также предложили для семейной и дальневосточной ипотеки.

Нина Ташевская
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