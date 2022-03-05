Россиянам назвали условия для пересмотра ранее выданной ипотеки

Пересмотр платежа по ранее выданной ипотеке после повышения ставки Центробанком зависит от конкретного договора по предоставлению кредита. Условия для изменения суммы выплат назвал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Надо внимательно смотреть формулировку в договоре. Если там написано, что ставка по кредиту может зависеть от ключевой ставки, как-то к ней привязана, то, безусловно, могут (повысить ипотечный платеж — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Апрелев.

Если в документе указано, что ставка зафиксирована и действует весь период, то сумма выплат останется без изменений, отметил специалист. «Как это будет компенсироваться или не компенсироваться банкам, мне пока сложно ответить, потому что специальных разъяснений мы не видели», — добавил риелтор.

Ранее в марте российские банки пообещали не поднимать ставки по уже выданных жилищным кредитам. Несмотря на повышение ключевой ставки Центральным банком до 20 процентов, условия оформленных договоров останутся прежними. Позже стало известно о планах поднять ставку по льготным программам с 7 до 12 процентов. Изменить условия также предложили для семейной и дальневосточной ипотеки.