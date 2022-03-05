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Путин обсудит ситуацию на Украине с премьером Израиля

Президент России Путин обсудит ситуацию на Украине с премьером Израиля Беннетом в Москве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом для обсуждения ситуации на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Обсуждается ситуация вокруг Украины», — сказал он.

2 марта российский лидер провел телефонный разговор с Беннетом, в ходе которого они также обменялись мнениями по ситуации вокруг проводимой Россией спецоперации на Украине. Путин изложил израильскому премьеру принципиальную позицию в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства.

24 февраля президент России объявил о начале операции по защите Донбасса. По словам главы государства, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Алина Гончарова
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