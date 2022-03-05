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ФСБ поймала в Рязани сторонника украинских неонацистов на вербовке молодежи

ФСБ сообщила о задержании в Рязани сторонника украинской неонацистской группировки МКУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Рязанской области пресечена деятельность сторонника украинской неонацистской группировки МКУ (запрещенная в России террористическая организация), который вербовал молодежь. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Мужчина 2004 года рождения задержан. По данным спецслужб, он занимался администрированием радикальных интернет-сообществ, в которых пропагандировалась идеология ультранасилия. Задержанный также занимался вербовкой российской молодежи для экстремистской и террористической деятельности по указанию главаря МКУ гражданина Украины Егора Краснова.

ФСБ решает вопрос о возбуждении уголовного дела. У подозреваемого в ходе обыска изъяли телефон с неонацистскими материалами.

В ведомстве указали, что в 2021 году в ходе спецопераций против сторонников МКУ было задержано 170 неонацистов, пропагандировавших идеологию массовых убийств. Краснов, находящийся на Украине, заочно арестован в России.

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Любовь Ширижик
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