На мартовских праздниках пройдет всероссийская акция «Культурные выходные»

Учреждения культуры по всей стране с 6 по 8 марта примут участие в масштабной всероссийской акции «Культурные выходные». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Каждый день акции будет отмечен своей темой. Так, на 6 марта запланированы мероприятия, посвященные приходу весны. Девиз событий 7 марта — «Наследие для всех», они будут приурочены к Году культурного наследия народов России, а 8 марта посвятят празднованию Международного женского дня.

Отмечалось, что тематические мероприятия проведут в филармониях, концертных организациях, библиотеках, цирках и кинозалах по всей России. «Принять участие в акции смогут в том числе жители малонаселенных пунктов, где мероприятия пройдут на базе домов культуры, модельных библиотек и виртуальных концертных залов», — отметили в ведомстве.

Также в рамках инициативы можно будет воспользоваться выгодными предложениями, например различными скидками на посещение театров. Кроме того, в 20 цирках по всей стране пройдут бесплатные представления для многодетных семей.

Ранее в марте в России стартовал прием заявок на конкурс для посетителей библиотек. Так, 100 победителей конкурса смогут пройти специальное обучение по одной из четырех программ в сфере креативной индустрии. В частности, речь идет о бренд-менеджменте, SMM, дизайне пользовательского интерфейса и копирайтинге.