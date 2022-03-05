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На мартовских праздниках пройдет всероссийская акция «Культурные выходные»

В культурных учреждениях России с 6 по 8 марта пройдет акция «Культурные выходные»

Фото: Unsplash

Учреждения культуры по всей стране с 6 по 8 марта примут участие в масштабной всероссийской акции «Культурные выходные». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Каждый день акции будет отмечен своей темой. Так, на 6 марта запланированы мероприятия, посвященные приходу весны. Девиз событий 7 марта — «Наследие для всех», они будут приурочены к Году культурного наследия народов России, а 8 марта посвятят празднованию Международного женского дня.

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Отмечалось, что тематические мероприятия проведут в филармониях, концертных организациях, библиотеках, цирках и кинозалах по всей России. «Принять участие в акции смогут в том числе жители малонаселенных пунктов, где мероприятия пройдут на базе домов культуры, модельных библиотек и виртуальных концертных залов», — отметили в ведомстве.

Также в рамках инициативы можно будет воспользоваться выгодными предложениями, например различными скидками на посещение театров. Кроме того, в 20 цирках по всей стране пройдут бесплатные представления для многодетных семей.

Ранее в марте в России стартовал прием заявок на конкурс для посетителей библиотек. Так, 100 победителей конкурса смогут пройти специальное обучение по одной из четырех программ в сфере креативной индустрии. В частности, речь идет о бренд-менеджменте, SMM, дизайне пользовательского интерфейса и копирайтинге.

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Дарья Рыбак
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