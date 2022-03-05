Shell продолжила покупать российскую нефть после ухода из страны

Англо-нидерландская компания Shell, несмотря на объявленный уход из России, купила партию российской нефти марки Urals у трейдера Trafigura с рекордной скидкой в 28,5 долларов за баррель по отношению к Brent. 725 тысяч баррелей были закуплены компанией несколько дней назад, сообщает Financial Times.

По словам трейдеров, после переработки и последующей продажи нефти с этой поставки Shell получит прибыль примерно в 20 миллионов долларов. «Я поражен тем, что Shell взяла эту поставку», — заявил один из них.

Трейдер Trafigura обязан отгружать несколько поставок нефти Urals в месяц. Всю неделю трейдер искал покупателя на один груз объемом 725 тысяч баррелей, постоянно увеличивая скидку в надежде найти контрагента. Специалисты отрасли думали, что эти сотни тысяч будут куплены китайским или индийским трейдером или переработчиком, а не крупной международной нефтяной компанией, которая недавно объявила о планах по отказу от поставок из России.

В своем заявлении 28 февраля крупный производитель нефти и газа Shell заявил, что потрясен событиями на Украине и прекратил большинство операций с российской нефтью. Компания также вышла из совместного предприятия в России. Тем не менее в Shell отметили, что закупают российскую нефть и другие российские продукты для некоторых нефтеперерабатывающих и химических заводов, чтобы обеспечить продолжение производства основных видов топлива и продуктов.

«Мы будем и дальше сокращать использование российской нефти по мере появления альтернативных сортов, но это очень сложно, поскольку российская нефть играет значительную роль в глобальном предложении», — отметили в компании.

Крупные покупатели нефти сейчас ищут альтернативные источники поставок — это привело к росту цены на нефть марки Brent, которая на этой неделе достигла девятилетнего максимума. Стоимость майских фьючерсов на нее превысила 118 долларов за баррель впервые с февраля 2013 года.