Москвичам расскажут о национальной культуре татар

В Государственном центральном музее современной истории России в Москве пройдет выставка «В гостях у татар», посвященная национальной культуре татарского народа. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Татарстана.

Экспозиция, в которую вошли предметы из фондов Елабужского государственного музея-заповедника, откроется 14 марта. Посетителям будут представлены пять разделов, которые расскажут о различных аспектах истории, культуры, искусства, литературного наследия и кулинарных традициях татар.

В частности, на выставке можно будет увидеть традиционные костюмы татар, ювелирные украшения, посуду, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Кроме того, на экспозиции будет представлена модель татарского дома с традиционными деревянными наличниками, а также детский раздел, связанный с самым известным персонажем татарской сказки «Шурале».

Уточняется, что ранее выставка «В гостях у татар» уже прошла в 14 российских городах. Серия мероприятий организуется в рамках Года культурного наследия народов России.

