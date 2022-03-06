В ДНР заявили об открытии гуманитарных коридоров

Заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в воскресенье, 6 марта, гуманитарные коридоры вновь будут открыты в Мариуполе и Волновахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Басурин выразил надежду на то, что украинские командиры дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть Мариуполь и Волновах.

24 февраля, Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ее ходе российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. До этого Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) пожаловались российскому лидеру на условия жизни.