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В ДНР заявили об открытии гуманитарных коридоров

Басурин заявил об открытии гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе в воскресенье

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в воскресенье, 6 марта, гуманитарные коридоры вновь будут открыты в Мариуполе и Волновахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Басурин выразил надежду на то, что украинские командиры дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть Мариуполь и Волновах.

24 февраля, Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ее ходе российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. До этого Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) пожаловались российскому лидеру на условия жизни.

Марина Совина
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