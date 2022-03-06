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Moody's изменило рейтинг России с «B3» до «Ca»

Агентство Moody's изменило кредитный рейтинг России с «B3» до «Ca»

Фото: Unsplash

Агентство Moody's Investors Service изменило рейтинги долгосрочного эмитента и необеспеченного долга России в национальной и иностранной валюте с «B3» до «Ca» с негативным прогнозом. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на этом рассмотрение вопроса о понижении рейтинга России, начатое 25 февраля, окончено. Другие краткосрочные рейтинги страны в национальной валюте изменений не претерпели.

3 марта агентство Moody's уже меняло рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте, снизив их с «Baa3» до «B3».

Ранее долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B» понизило рейтинговое агентство Fitch Ratings.

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Игорь Дмитров
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