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ДНР заявила о найденных в штабе «Правого сектора» доказательствах помощи НАТО

Пушилин: в штабе украинских военных обнаружен ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В штабе запрещенного в России «Правого сектора» нашли ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает в воскресенье, 6 марта, РИА Новости.

По словам руководителя Донецкой народной республики, это прямое доказательство того, что Североатлантический альянс помогал украинским националистам.

Пушилин также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Согласно данным разведки ДНР и показаниям пленных, датой начала наступления должно было стать 8 марта, добавил он.

«Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым», — резюмировал глава ДНР.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.

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Игорь Дмитров
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