Вучич объяснил поддержку резолюции в ООН по операции России на Украине

Президент Сербии Александр Вучич объяснил поддержку Белградом резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей проведение спецоперации России на Украине заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Вучич в эфире телеканала Kurir TV, при конфликтных ситуациях необходимо «показать очень много решительности, ответственности и заботиться о людях». «И люди высказывают свои страсти, они болеют за что-то, как за "Ювентус" и "Фиорентину", всегда поделятся пополам», — сказал он.

На критику политических оппонентов из-за поддержки резолюции Вучич ответил тем, что сербы «любят высказываться» и «никогда не уклоняются», однако «иногда как раз важно подвинуться и отойти в сторону». По его словам, если бы Белград проголосовал иным образом, то сегодня страна была бы без 30-50 фабрик западных компаний-инвесторов, «которые так трудились привести в Сербию».

2 марта Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением операции России на Украине. За принятие резолюции Генассамблеи 141 государство, против высказались пять стран, среди которых Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. 35 стран воздержались от голосования, в их числе оказались Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Куба и другие.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.