Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и соли

Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли, на некоторые товары необходимо получение разрешения и лицензии в министерстве экономики страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Так, нулевая квота вводится для крупного рогатого скота и его замороженного мяса, ржи, овса, гречки, проса, сахара и соли.

Лицензию минэкономики следует получать для экспорта пшеницы, кукурузы, куриного мяса и яиц, подсолнечного масла и меслина (смесь пшеницы и ржи).

Ранее, 3 марта, оператор газовых хранилищ Украины «Укртрансгаза» сообщил, что экспорт газа из страны временно запрещен. «Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории страны», — говорится в сообщении, где уточняется, что это касается также и газа в подземных хранилищах в режиме «таможенный склад» (речь идет о возможности для иностранных компаний хранить газ в стране в течение определенного срока без растаможки).

