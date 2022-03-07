В Китае выявлен суточный максимум случаев заражения коронавирусом за два года

Власти Китая за последние сутки зафиксировали максимум случаев заражения коронавирусом за два года. По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, инфекция выявлена у 769 человек, подобные цифры последний раз фиксировались в конце февраля 2020 года, передает ТАСС.

Среди заболевших 243 человека прибыли из-за рубежа. У 327 пациентов наблюдается кашель, температура и недомогание, 442 являются бессимптомными носителями, подсчитали в ведомстве.

За последнюю неделю количество заразившихся коронавирусом в Китае в среднем увеличилось на 4,8 процента и составило 3 837 человек или 5 861 вместе с бессимптомными случаями, которые также находятся под контролем врачей. 11 заболевших находятся в тяжелом состоянии.

В материковой части КНР с начала пандемии переболели 111 195 человек, число летальных исходов составило 4 636, последний был зафиксирован 25 января 2021 года.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков спрогнозировал появление нового штамма COVID-19. По словам специалиста, это, скорее всего, произойдет в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу» — Китае или странах Южной Азии.

