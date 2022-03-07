Зеленский обвинил Запад в отсутствии реакции на планируемый Россией обстрел

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с обвинениями на западных коллег из-за отсутствия какой-либо реакции глав государств на объявление России о планах нанесения удара по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщает РИА Новости.

«На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс», — заявил украинский лидер.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о представителях своего рода, готовых отправиться на Украину и стать «живой силой». Он заявил, что в Чечне состоялось построение личного состава специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат», среди которых было более 60 бойцов из семьи Кадыровых. «Они прямо сейчас хотят внести свой вклад в освобождение Украины от бандеровщины. Только отсутствие приказа их держит в Чеченской республике», — объяснил Кадыров.