Кадыров рассказал о готовых отправиться на Украину представителях семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о представителях своего рода, готовых отправиться на Украину и стать «живой силой», пишет РИА Новости.

Глава региона напомнил, что в воскресенье, 6 марта, в Чечне состоялось построение личного состава специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат», среди которых было более 60 бойцов из семьи Кадыровых. «Они прямо сейчас хотят внести свой вклад в освобождение Украины от бандеровщины. Только отсутствие приказа их держит в Чеченской республике», — объяснил Кадыров.

По его словам, представители его рода надеются, что «ждать осталось недолго».

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 1 марта Кадыров сообщил, что в ходе специальной операции по защите Донбасса есть первые потери среди чеченских военных. Он отметил, что погибли два чеченских солдата.