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Производитель шин Continental приостановил производство и бизнес в России

Германский производитель шин Continental объявил о приостановке работы в России

Фото: Globallookpress.com

Германский производитель шин Continental приостановил производство и бизнес в России. Об этом сообщает Manager Magazine.

Отмечается, что это решение затронет завод в Калуге, производящий шины и запчасти для Contitech. Кроме того, будут приостановлены импортные и экспортные поставки.

Ранее о приостановке работы в России заявили британская транснациональная топливная компания British Petroleum (BP) и концерн Shell. Там объявили о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России.

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Варвара Кошечкина
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Производитель шин Continental приостановил производство и бизнес в России
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