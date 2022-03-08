Германский производитель шин Continental приостановил производство и бизнес в России. Об этом сообщает Manager Magazine.

Отмечается, что это решение затронет завод в Калуге, производящий шины и запчасти для Contitech. Кроме того, будут приостановлены импортные и экспортные поставки.

Ранее о приостановке работы в России заявили британская транснациональная топливная компания British Petroleum (BP) и концерн Shell. Там объявили о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России.