Зеленский обсудил с Макроном договоренности о гуманитарных коридорах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном реализацию договоренностей о гуманитарных коридорах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Поддерживаю постоянный диалог с Эммануэлем Макроном. Обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации населения и доставки необходимых грузов», — отметил политик.

Ранее Зеленский согласился вести диалог с Россией по признанию Крыма, ДНР и ЛНР. Он отметил, что готов искать компромиссы в данных вопросах. По его мнению, сейчас главное — понять, «как люди там будут жить дальше».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

