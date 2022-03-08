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Зеленский обсудил с Макроном договоренности о гуманитарных коридорах

Президент Украины Зеленский обсудил с Макроном договоренности о гуманитарных коридорах
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном реализацию договоренностей о гуманитарных коридорах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Поддерживаю постоянный диалог с Эммануэлем Макроном. Обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации населения и доставки необходимых грузов», — отметил политик.

Ранее Зеленский согласился вести диалог с Россией по признанию Крыма, ДНР и ЛНР. Он отметил, что готов искать компромиссы в данных вопросах. По его мнению, сейчас главное — понять, «как люди там будут жить дальше».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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