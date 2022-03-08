Эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами зашли в акваторию Балтийского моря

Эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США зашли в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

По данным Минобороны России, силы и средства Балтийского флота начали слежение за действиями двух американских кораблей с управляемым ракетным оружием «Дональд Кук» и «Форрест Шерман».

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины сообщил, что ВМС страны решили затопить в порту Николаева собственный флагман фрегат «Гетман Сагайдачный». «Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева», — сказано в сообщении. В ведомстве данный шаг сопроводили словами «так нужно».

