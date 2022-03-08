Соучастника теракта 11 сентября освободили из тюрьмы Гуантанамо

Соучастника теракта 11 сентября, который не смог попасть на борт самолета, освободили из тюрьмы в Гуантанамо, предназначенной для лиц, обвиняемых властями США в терроризме. Гражданин Саудовской Аравии провел почти 20 лет в заключении. Об этом сообщает RT.

По данным издания, речь идет не о полном освобождении 46-летнего Мухаммада Мани Ахмада аль-Кахтани, а о его отправке обратно в Саудовскую Аравию для лечения психических заболеваний. Ранее из-за пережитых пыток, которым он подвергся в тюрьме, мужчина был признан «неподходящим» для судебного разбирательства: вызывает вопросы его психическое состояние. Также сообщается, что заключенный подвергался избиениям, сексуальным унижениям, лишению сна и принуждению оставаться в неудобной позе длительное время.

Позже у Аль-Кахтани диагностировали шизофрению и посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, освобождение из тюрьмы стало возможным, так как, по мнению властей США, Мухаммад не может более представлять угрозу национальной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Мухаммед в СМИ стал более известен, как «20-й угонщик 11 сентября». По данным американского следствия, подданный Саудовской Аравии был участником подготовки теракта. Он не смог принять в нем участие лишь потому, что получил отказ от консульской службы США в разрешении на въезд в страну.