Хакеры взломали сайты российских госведомств

Хакеры во вторник, 8 марта, взломали сайты нескольких российских государственных ведомств. Кибератакам подверглись порталы Минкультуры, Минцифры, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Росстата, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Роскомнадзора.

На главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков, российским и украинским флагами.

В пресс-службе Минкультуры агентству ТАСС сообщили, что сайт ведомства подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера, в данный момент ведутся технические работы по восстановлению функционирования ресурса.

4 марта сообщалось, что хакеры атаковали государственные информационные системы Крыма. Злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем местных органов власти. Хакеры использовали ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран.