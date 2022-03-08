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Хакеры взломали сайты российских госведомств

Хакеры взломали сайты ФАС, ФСИН и других российских государственных ведомств

Фото: pixabay.com

Хакеры во вторник, 8 марта, взломали сайты нескольких российских государственных ведомств. Кибератакам подверглись порталы Минкультуры, Минцифры, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Росстата, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Роскомнадзора.

На главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков, российским и украинским флагами.

В пресс-службе Минкультуры агентству ТАСС сообщили, что сайт ведомства подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера, в данный момент ведутся технические работы по восстановлению функционирования ресурса.

4 марта сообщалось, что хакеры атаковали государственные информационные системы Крыма. Злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем местных органов власти. Хакеры использовали ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран.

Марина Совина
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