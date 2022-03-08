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«Л'Этуаль» опровергла информацию о прекращении торговли в России

Сеть магазинов «Л'Этуаль» опровергла информацию о прекращении торговли в России

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» опровергла информацию о прекращении торговли в России. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте торговой сети.

«Друзья, данная информация — фейки. Мы работаем в официальном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилась информация о том, «Л'Этуаль» временно закрывает свои магазины в России и останавливает онлайн-торговлю.

Во вторник, 8 марта, французский производитель косметики L'Oreal принял решение о временном закрытии всех точек продаж и онлайн-магазинов в России. Производитель косметики уточнил, что решение было принято на фоне событий на Украине. Отмечается, что компания также намерена приостановить промышленные и коммерческие инвестиции в России.

Марина Совина
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