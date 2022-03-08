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Мосбиржа не возобновит торги ценными бумагами 9 марта

Мосбиржа 9 марта не откроет торги в секции фондового рынка

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Мосбиржа не будет открывать торги в секции фондового рынка в среду, 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Банк России.

Центробанк принял решение отменить торги на Мосбирже в понедельник, 28 февраля. Это решение объяснили «в связи со складывающейся ситуацией». Тогда это решение коснулось не только секцию фондового рынка, но и срочного рынка и рынка стандартизированных производных финансовых инструментов.

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Роман Кирьянов
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